La polizia dirama la foto del piccolo morto in spiaggia ormai tre mesi fa. E’ la scelta giusta?

A seguito del ritrovamento del cadavere di un bambino lungo le coste di, in, la polizia ha diramato l’immagine del piccolo morto nella speranza che qualcuno che riconosca il bimbo si faccia avanti e li aiuti nelle indagini ferme ormai da 3 mesi.

In precedenza, un ritrattista della polizia aveva disegnato un ritratto del ragazzo che è stato ampiamente pubblicato nei notiziari e sui cartelloni pubblicitari, dal Texas fino al Kentucky.

Il portavoce della polizia Josh Schirard ha dichiarato che la decisione di rilasciare la foto del volto del piccolo morto non è stata presa a cuor leggero dagli investigatori, affermando inoltre che è stata leggermente modificata per rimuovere i segni di decomposizione, in modo da rendere più facile il riconoscimento per chi la vede.

A questo punto viene spontaneo domandarsi se in qualche modo non si sia superato il limite con la pubblicazione di questa foto molto scioccante.

“Abbiamo esaurito ogni possibilità. Nessuno sarebbe voluto giungere ad una decisione così drastica.” ha concluso Schirard questo martedì.

Come redazione di NewNotizie abbiamo preferito pubblicare l’immagine sgaranata del volto del piccolo, ma vi proponiamo di seguito il link a Metro per visualizzare la foto originale rilasciata dalla polizia.

L’FBI sta offrendo 10.000 dollari di ricompensa per chiunque dia informazioni utili sull’identificazione del piccolo, chiamato affettuosamente ‘Little Jacob’.

Mario Barba