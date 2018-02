“Lui e quella proposta squallida…”: si infiammano gli animi nel salotto di Maria De Filippi

Il trono over di “Uomini e donne”, il fortunato programma televisivo da sempre condotto da Maria De Filippi, non smette di riservare ogni giorno. Non è un caso se, nel corso degli ultimi anni, soprattutto i simpatici vecchietti che lo animano sono riusciti ad ottenere un gradimento tale da far trapelare voci (finora non concretizzate) dia causa di un drastico calo di ascolti.

Sebbene il trono over sia ormai appannaggio delle schermaglie che si lanciano vicendevolmente l’opinionista Tina Cipollari e la dama Gemma Galgani, spesso aspramente criticata per la sua condotta sentimentale in studio e per un amore mai finito nei confronti del bel Giorgio Manetti, anche gli altri protagonisti ogni tanto riescono a regalare delle “perle” di alta cultura capaci di attirare l’attenzione. Tra questi casi possiamo far rientrare quanto accaduto nella puntata andata in onda questo pomeriggio.

L’inizio, già di per sé, è stato scoppiettante: il cavaliere Domenico– trasformatosi in realtà in qualcosa che poco assomiglia ad un vero cavaliere- ha dimostrato in modo molto fisico e poco galante di aver perso la testa proprio per Tina Cipollari, donna con un carattere forte, sicuramente sopra le righe, ma di una bellezza esteriore di donna dalle forme morbide che certamente non si discute.

A tenere banco, però, è Pacifico. L’uomo si è reso protagonista di un doppio rifiuto, quello di Alterina che gli ha rivelato di vederlo come un amico e poi di Emy, che dopo essersi detta interessata a lui ha fatto un passo indietro ed è stata per questo criticata da Gianni Sperti. Emy si è giustificata dicendo di non voler raccogliere gli avanzi di nessuno ed a questo punto, dal parterre femminile, si è levata la voce di Genoveffa che si è schierata subito dalla parte di Emy.

“La prima volta che ho ballato con Pacifico lui mi ha chiesto subito se quella notte volevo andare con lui. Emy non ha perso niente secondo me”, e in studio si è immediatamente sollevato il clamore. Pacifico si è giustificato dicendo che si è trattato di una battuta, ma Genoveffa è rimasta sul suo punto di vista risentito. Battuta o non battuta, non sono cose da dire ad una signora che si è appena conosciuta.

Maria Mento