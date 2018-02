Rassegna stampa 1.2.2018. Pamela, uccisa e fatta a pezzi a 18 anni: fermati tre nigeriani 

Macerata, romana 18enne fatta a pezzi e chiusa nelle valigie,fermati tre nigeriani.Terrificante la scena che si sono trovati di fronte gli inquirenti, il corpo della vittima smembrato e ricomposto nelle valigie, senza vestiti. Tre nigeriano sono stati fermati: uno, residente a Macerata, avrebbe avuto i vestiti sporchi del sangue della vittima. Delle telecamere a Macerata l’hanno ripreso mentre seguiva Pamela, 18 anni, fuggita da una comunità di recupero. Il giovane ha ammesso di averla seguita ma ha negato coinvolgimenti nell’omicidio indicando come responsabili altri due nigeriani: sono stati fermati tutti e tre.

La Repubblica politica. Elezioni, nella battaglia dei collegi alla Camera comanda il centrodestra

L’analisi sugli scontri uninominali per Montecitorio. Per il M5S solo quattro collegi sicuri.

Politiche 2018: ecco i sondaggi giorno per giorno

La Repubblica politica. Reuters: “M5s pronto a governo con Pd, Fi e Lega.

Lo ha detto Di Maio a incontro investitori a Londra”. Il leader Cinque stelle su Fb: “Convergenze su temi, no inciuci”

E nel Movimento cresce la polemica per i ‘riciclati’ nelle liste

La Repubblica interni. Colpo della squadra mobile, arrestato Ninì Bacchi:

il “re” delle scommesse on line in affari coi boss

In manette 31 persone. Scoperti affari illegali da un milione di euro al mese: anche un import-export di alimentari con gli Usa

Il Messaggero Roma. Notte di terrore a Termini, manager pestata per un cellulare: «Mi hanno scaraventato contro un muro»

Il Messaggero interni. Accuse di incostituzionalità per il Rosatellum: respinto il ricorso a Firenze, ora tocca a Roma

Il Messaggero Istruzione. Scuola, greco al liceo Classico matematica allo Scientifico: le materie della Maturità 2018