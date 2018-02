Shopping pre-parto da 10mila euro per Chiara Ferragni: incredibile quello che ha comprato

Manca veramente poco alla nascita del figlio di Chara e Fedez: il piccolo Leone sta per arrivare. I due si sposeranno l’estate prossima.

Chiara, nell’attesa di tutti questi eventi ha deciso di fare un po’ di shopping.Prima di andare a Los Angeles è andata in un negozio multimarche e ha preso:

un mini-abito e un maglione di Balmain, una giacca firmata dalla Maison, una gonna di Calvin Klein ed una gonna della collezione-tributo a Gianni Versace, una giacca di Medusa Tribute e, per finire, una borsa Céline in pelle bordeaux. Il tutto per la modica cifra di 10000 €.