“E’ vero amore”: madre di nove figli lascia il marito per un ragazzo di 32 anni e si difende in tv

"E' vero amore": madre di nove figli lascia il marito per un...

La relazione traè diventata celebre come quella tra due star hollywoodiane. Il motivo di tanto interesse non è stata la differenza d’età tra i due (la donna ha 44 anni, mentre lui ne ha 32), ma il fatto che la donna abbia lasciato per il ragazzo un marito e ben 9 figli (tre avuti da un precedente matrimonio). A rendere pubblica la storia d’amore tra Heidi e Mamadou era stato proprio il marito della donna che, distrutto dal tradimento, aveva denunciato un presunto lavaggio del cervello del ragazzo ai danni della moglie.

Heidi ha sempre rifiutato di ammettere che la sua relazione con il giovane gambiano sia alimentata semplicemente da pulsione sessuale ed ha smentito chi sostiene che Mamadou si è avvicinato a lei per puro interesse. A distanza di mesi dall’esplosione del caso la Hepworth è stata invitata al programma ‘Loose Women today‘ per parlare della sua focosa storia d’amore. La prima domanda è stata: “Sei convinta che si tratti di vero amore dunque?” e la donna ha risposto: “Certo che è vero amore ho messo una sua foto sulla mia carta di credito”.

Nel prosieguo dell’intervista, la donna ha raccontato com’è iniziato tutto, spiegando di aver conosciuto il giovane gambiano su Facebook e di essersi innamorata di lui chattando. Poi, dopo il primo incontro le è stato chiaro che non poteva rimanere con il marito. Quando le viene fatto presente che il suo comportamento non è stato corretto nei confronti dell’uomo che aveva sposato, la donna ha risposto che prima di incontrare Mamadou, il marito era già a conoscenza della loro relazione platonica: “Quando ho parlato per la prima volta con Selieu noi, mio marito ed io, stavamo insieme. Poi ho deciso di lasciare mio marito e solo dopo la relazione è progredita”.