Mara Venier s’infuria su Instagram: “Str..zo, fatti i ca..i tuoi”

Che, fresca di incarico come opinionista a ‘‘, non sia una che le manda a dire lo sapevamo, ma che addirittura sbottasse in maniera inelegante e volgare contro un utente su Instagram non era ancora capitato. L’incidente si è verificato quest’oggi dopo che il compagno della Venierha postato un collage di foto in occasione del suo compleanno.

Nel post Nicola ringraziava tutti per gli auguri, si diceva dispiaciuto per l’assenza dei suoi genitori, ma felice di avere accanto una moglie fantastica. A fine post il marito di Mara ringraziava citando lei ed i figli, ad eccezione di uno, quello che si frequenta con Simona Ventura. L’utente non si è fatto scappare la dimenticanza ed ha insinuato che la mancata citazione potesse essere voluta, per i noti dissapori tra la Venier e la Ventura. L’opinionista non è riuscita a trattenersi ed ha risposto alla provocazione in maniera brusca, scrivendo: “Str..zo, fatti i ca..i tuoi”. La reazione stizzita non è piaciuta a molti follower che hanno criticato duramente la conduttrice.