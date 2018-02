Questa coppia italiana ha lasciato il lavoro e gira il mondo. Con un metodo decisamente piccante

Una coppia è riuscita a finanziarsi il giro del mondomentre davano libero sfogo alle loro pulsioni sessuali, pubblicandoli poi online.

Sono due italiani: lei è Kim, 23 anni, lui è Paulo, 28 anni. Si sono innamorati dopo aver partecipato a un trio durante una festa: da allora hanno sempre filmato tutto ciò che facevano in camera da letto.

Kim lavorava come traduttrice e Paolo come media designer. A farli incontrare è stato un amico in comune: da allora si sono resi conto di avere molto in comune e di potersi divertire molto insieme.

“Un giorno siamo andati a una festa con una nostra amica e noi tre siamo finiti a letto insieme – racconta la coppia – Dopo quella notte Paolo e io non potevamo più separarci”.

Le coppie italiane descrivono la loro relazione come aperta e si definiscono “scambisti”.

“Adoriamo incontrare persone e condividere esperienze, passione e fare del sesso bollente con loro”, ha detto la giovane.

Fin dall’inizio della loro relazione la coppia era solita filmare ogni volta che facevano sesso. I due avevano parlato di come entrare nell’industria del porno ma non erano sicuri di come iniziare.

Poi una notte, non molto tempo dopo essersi trasferiti in Italia, si sono ripresi e hanno deciso di pubblicarlo online. Ora vendono i loro filmini al sito web My Sweet Apple che sostiene economicamente i loro viaggi.

Una volta sono stati anche beccati durante le riprese e hanno ricevuto una multa di 80 euro. Ma i due non sembrano troppo preoccupati: “Non ha gravato molto sul bilancio…”.