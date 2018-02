“Str***o, fascista!”: Sgarbi ritorna ad offendere in diretta tv. Ma stavolta il conduttore non ci sta

Vedere Sgarbi perdere la pazienza è qualcosa a cui siamo parecchi abituati. Stavolta il noto critico d’arte è andato su tutte le furie durante il programma, condotto dasu La7.

Verso la fine del programma è andato in onda un servizio che trattava il fenomeno delle baby gang, un problema sociale molto sentito in questi giorni dopo gli ultimi casi di violenze e aggressioni, avvenuti principalmente a Napoli.

In chiusura di trasmissione, come consuetudine, Formigli ha dato la parola ai suoi ospiti per i commenti finali. Ma quando è toccato a Sgarbi, l’ex sindaco di Salemi (e candidato con il centrodestra alle prossime elezioni politiche) ha attaccato violentemente Roberto Saviano: “Nei suoi film si esalta il piccolo criminale”. Una frase che è stata accolta timidamente dal pubblico, mentre Formigli ha replicato a muso duro: “Stai dicendo cretinate”.

Una risposta che ha fatto infuriare Sgarbi: “Trasmissioni come questa sono una rovina, sei uno stronzo, un fascista!”, ha urlato il critico d’arte al conduttore. Formigli, fortemente risentito, ha immediatamente chiuso l’audio a Vittorio Sgarbi: “Sei come in un acquario, parli ma non ti sentiamo. Ma con chi credi di avere a che fare?”, ha chiosato il conduttore di Piazza Pulita.