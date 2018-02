ULTIM’ORA – Schianto tra due elicotteri. Morti e un disperso

Disastro aereo con vittime ed almeno un disperso. Una terribile collisione, quella avvenuta poco fa, tra due elicotteri dell’esercito francese per cause ancora da accertare. Si è verificato a circa 50 km dalla nota località di Saint-Tropez, nel sud della Francia poco prima dellle 9 quando i due velivoli di tipo ‘Gazelle’, si sono schiantati provocando la morte di almeno cinque persone, tutte occupanti dei due elicotteri; una sesta, a bordo di uno dei due elicotteri, risulta al momento dispersa, ed immediatamente si sono attivate le ricerche, sia in volo che a terra, allo scopo di ritrovarla.

La prefettura ha comunicato che i due velivoli che hanno impattato a terra tra Carcès e Cabasse (località ubicate nel dipartimento del Var), appartengono all’Ealat, la scuola di aviazione leggera dell’Esercito e venivano solitamente impiegati per cicli di formazione. Le autorità hanno immediatamente chiuso al traffico la strada provinciale che corre lungo il lago Carcès e a poca distanza dal luogo dell’incidente, attorno al quale è stato creato un perimetro di sicurezza. Si attende nel frattempo l’arrivo in loco di Florence Parly, ministro della difesa francese; seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito alle cause dell’impatto.

La base militare di Cannet des Maures conta 82 apparecchi e 15mila ore di volo annuali, rappresentando cinque diverse nazionalità; con la sua scuola Ealat, un centro di formazione interforze NH90 ed un centro di formazione franco-tedesco, è considerata la terza piattaforma aeronautica militare del Paese.

Daniele Orlandi