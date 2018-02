Uomini e Donne, è rissa tra Gemma Galgani e Tina Cipollari – VIDEO

Si scaldano gli animi nello studio diNell’ultima puntata del talk show creato dai è andata in scena l’ennesima lita trai (Tronista over) e la storica opinionista del programma. Quest’ultima ha cominciato ad urlare contro la rivale dicendole che ormai la sua storia d’amore con il Cavalier Giorgio era giunta al termine e che doveva metterci una pietra sopra. Gemma, dal canto suo, ha reagito inizialmente in maniera pacata alle provocazioni di Tina, dicendole semplicemente “Perché urli, non ce n’è bisogno” e questa ha continuato ad infierire accusandola di comportarsi da testarda.

Secondo l’opinionista, infatti, la Galgani non avrebbe compreso che il conteso Giorgio cede alle sue lusinghe per pietà e continua a fantasticare su un ritorno di fiamma. Ma questa la smentisce, dicendole: “Ma quale, non hai capito niente” facendola infuriare al punto da alzarsi dalla sedia e mimare un soffocamento, un gesto accompagnato da una minaccia: “Ti strozzerei, la strozzerei sta gallinaccia”. Suscitando la reazione ilare di tutti i presenti, Giorgio compreso, che risultava visibilmente compiaciuto dalla contesa.