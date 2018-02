Il dramma di Lady Gaga, annullato il tour: “Sono devastata…”

Lady Gaga è costretta a terminare il suo tour in anticipo rispetto al previsto. A bloccare la celebre cantante è una fastidiosa fibromialgia, che tormenta l’autrice di “Poker Face” da diverso tempo. Già in passato Lady Gaga ha dovuto rinunciare al “Rock in Rio” perchè bloccata dai forti dolori provocati da questa patologia.

Sofferenze che sono tornate a farsi sentire in maniera molto intensa, tanto da convincere lo staff della popstar ad interrompere anzitempo il “Joanne World Tour”. A comunicarlo è stata la stessa Lady Gaga, che su Twitter ha annunciato l’annullamento delle restanti dieci date lasciandosi andare anche ad un piccolo sfogo.

“Scusate, ma per me è arrivato il momento di mettere la salute al primo posto“, ha scritto Lady Gaga, chiaramente delusa per non poter proseguire il suo tour.

“Sono devastata da forti dolori, non so come descriverlo”, ha aggiunto la popstar. D’altronde, la fibromialgia è realmente debilitante e provoca dolori muscolo-scheletrici praticamente in tutto il corpo, facendo risultare complicato lo svolgimento di qualsiasi attività. Figuriamoci una serie di show davanti a decine di migliaia di persone, che comporta anche un certo livello di stress.

L’annuncio di Lady Gaga fa saltare le date previste a Londra, Parigi, Stoccolma, Manchester, Zurigo, Colonia, Copenaghen e Berlino.