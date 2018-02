Due giovani finiscono nel canale gelido: è tragedia. La città è sconvolta

Tragedia nella notte ale 4. La loro auto è finita nel canale dopo uno schianto frontale. Dopo l’impatto è carambolata nelle acque ghiacciate di un corso d’acqua.

Purtroppo. Per i due giovani ragazzi non c’è stato niente da fare.

I due ragazzi si chiamavano Kevin Chirra di 21 anni di professione carrozziere e Alessio Falleni, 22 anni. Nell’impatto avvenuto proprio sul ponte dello Scolmatore, altre due persone, che occupavano l’altra vettura, sono rimaste ferite ma non sarebbero in pericolo di vita. Il quartiere di Livorno, Stagno è sotto choc. I soccorsi sono subito arrivati supportati dai Vigili del Fuoco, ma non c’è stato nulla da fare per i due ragazzi.