Naike Rivelli, proposta piccante a Francesco Monte dopo lo scandalo “droga” sull’Isola

La polemica scoppiata all’interno del reality show “L’Isola dei Famosi” sta assumendo contorni sempre più ampi. Le dichiarazioni fatte in diretta da, che ha accusatodi aver portato della droga all’interno del programma, sono oggetto di verifica da parte della stessa Mediaset, che con molta probabilità deciderà alcuni provvedimenti (non si escludono espulsioni, ndr).

Tuttavia, qualcuno che difende Francesco Monte c’è. A schierarsi dalla parte del concorrente del reality show condotto da Alessia Marcuzzi è la figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, che utilizza il suo profilo Instagram per dire la sua utilizzando la sua consueta schiettezza.

Dopo aver fatto i complimenti alla Marcuzzi per come ha gestito la situazione in diretta, la Rivelli registra un piccolo video dove si rivolge direttamente all’interessato: “Una sfida a Francesco, se esci andiamo in Olanda, fumiamo una canna e ti monto. Sto scherzando”.

Ma l’intervento della Rivelli va anche oltre. La figlia della Muti prende di mira la Henger e tutti coloro che si prendono la briga di “fare la spia”, facendo i perbenisti. “Dai Eva, ognuno prende quello che vuole dove vuole no?”, afferma la Rivelli, con chiari riferimenti al passato hard dell’attuale concorrente dell’Isola dei Famosi. I post della Rivelli hanno ottenuto moltissimi like.