Dopo tante voci, le Spice Girl diramano l’annuncio tanto atteso dai fan

E’ un periodo di grande auge per gli anni ’90, con tanto di programma di Italia Uno dedicato all’ultimo decennio dello scorso secolo (dal canto nostro, abbiamo un’apposita rubrica che va avanti già da mezzo decennio).

In questo periodo di auge, non possono non esserci alcuni ritorni di fiamma. Come quello delle Spice Girl che, a distanza di un ventennio, hanno annunciato attraverso lo storico manager del gruppo la tanto attesa reunion (di cui s’era parlato parecchie volte in precedenza): “Abbiamo avuto un pomeriggio meraviglioso … e ci sembra sia arrivato il momento giusto per esplorare nuove opportunità insieme”, ha detto il manager di Victoria Beckham, Emma Bunton, Geri Horner, Melanie Chisholm e Melanie Brown.

Il realtà, dietro questo ritorno sulle scene, ci sarebbe il vile denaro (e non il sacro fuoco dell’arte): ogni componente del gruppo, secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, prenderà per questa reunion ben 10 milioni di euro.

Non si sa ancora cosa seguirà questo accordo: si ipotizza uno show tv in Cina o un album con le loro Greatest Hits. Ciò che è certo è che, qualora tornino a cantare dal vivo (cosa ben probabile), Victoria Beckham avrà la possibilità di esibirsi in playback (è una delle clausole inserite nell’accordo dalla ex Posh Spice).