“Dopo l’ictus di mio fratello, mia madre si è lasciata morire”. La confessione a “Verissimo”

Una confessione struggente, che ha commosso molte persone in studio ma anche molti telespettatori del programma “Verissimo”. Ospite della trasmissione era la celebre cantante Marcella Bella, che ha affrontato diversi passaggi della sua vita e della sua carriera artistica, fatta di gioie ma anche di momenti di profondo dolore.

Marcella Bella ha parlato in particolare dell’ictus che ha colpito suo fratello nel 2010, e di come sua madre sia piombata in un dramma che non è riuscita a superare. “Mia mamma è diventata anoressica. Non ha accettato che mio fratello non sia più riuscito a parlare. E’ arrivata a pesare 34 chili e alla fine ha proprio smesso di mangiare”, ha raccontato Marcella Bella a “Verissimo”.

Come spiegato dalla stessa artista, adesso il fratello Gianni sta molto meglio. “Adesso va tutto bene. Gianni apprezza la vita quasi come prima e apprezza le cose semplici come vedere il mare e mangiare il pesce. Ora ama vivere in Sicilia. Gianni è un uomo con una grande dignità e non ci fa pesare nulla”.

Nell’occasione, Marcella Bella ha parlato anche del nuovo album, “Metà amore metà dolore”, e del prossimo tour, che prenderà il via il 16 febbraio. “Torno a cantare dal vivo”, ha detto l’artista a Silvia Toffanin.