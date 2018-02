Napoli, coppia di coniugi muore intossicata dentro casa

Sono stati rinvenuti senza vita all’interno della loro abitazione nel comune di Qualiano, 25.000 abitanti in provincia di Napoli.: stando ai primi accertamenti sembra che la causa della morte sia da ricercare nelle esalazioni di unache si trovava all’interno dell’appartamento. Secondo un’altra fonte, la morte sarebbe sopraggiunta per soffocamento dovuto ai fumi sprigionati dal camino.

Sul luogo della tragedia sono giunti i carabinieri della locale caserma e quelli della compagnia di Giugliano, che non hanno potuto far altro che constatare la morte dei due coniugi. Non sono state ancora rese note le identità delle vittime: si sa solo che il marito aveva 40 anni, mentre la donna 37.

La coppia aveva anche due figli, uno di 10 anni e l’altro di 13. Sono sopravvissuti per puro caso, dato che si trovavano a casa di amici a giocare. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini che hanno visto uscire del fumo dall’abitazione situata nella zona conosciuta come “ponte di Surriento”. I due coniugi stavano probabilmente dormendo e non si sono accorti del fumo che aveva ormai invaso tutta la casa.

Quando le forze dell’ordine sono giunte sul posto, chiamate dal vicinato, per il 40enne e sua moglie non c’era già più nulla da fare.