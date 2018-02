Padre concepisce un bambino con la figlia biologica che vuole sposare

Una storia dell’orrore quella che arriva dagli Stati Uniti dove un uomo è oggi sotto processo con l’accusa di aver avuto un figlio con una figlia biologica che aveva intenzione di sposare. Il responsabile del caso di incesto è il 42enne Steven Pladl di Wake County nella Carolina del Nord: l’uomo ha dato in adozione la figlia Katie quando era appena nata ma, una volta raggiunti i 18 anni, avrebbe contattato i suoi genitori adottivi attraverso i social media, come riferito dalle autorità che stanno indagando sul caso.

La ragazza è andata a vivere con i genitori biologici ed i loro due figli, vicino a Richmond, in Virginia, nell’agosto del 2016 prima che la coppia si separasse legalmente tre mesi dopo. La moglie, la cui identità non è stata rivelata, ha raccontato che il marito avrebbe dormito sul pavimento della camera di Katie per diversi mesi finchè, nel maggio dello scorso anno, la ragazza è rimasta incinta di un bimbo concepito proprio con il padre il quale aveva nel frattempo raccontato agli altri figli di iniziare a chiamare Katie ‘mamma’.

Quando la moglie ha chiesto chiarimenti, Stevan ha confermato non solo di aver messo incinta la figlia adulta ma che i due avevano intenzione di sposarsi; una settimana dopo la coppia si è trasferita a Wake County e nel mese di novembre dello scorso anno è stato emesso un mandato per il loro arresto. La scorsa settimana i due sono stati rintracciati e, quando gli agenti sono entrati in casa, hanno scoperto un bambino di quattro mesi, frutto della loro relazione incestuosa. Ora padre e figlia dovranno difendersi in tribunale, dove rischiano una pesante condanna.

Daniele Orlandi