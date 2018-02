Smartphone esplode: 12enne perde un dito e la vista da un occhio. Ecco il modello

Un bambino cinese di 12 anni di nome Mang Jisu ha perso un dito della mano destra e un occhio dopo l’esplosione dello smartphone che si trovava in carica.Il fatto è avvenuto ail ragazzino è stato trovato in casa, coperto di sangue dalla sorella. Il(e che come detto si trovava in carica), ed avrebbe tranciato l’indice della mano destra, e accecato l’occhio destro del ragazzino.

Tutto è successo in pochi istanti: il cellulare è esploso in moltissimi pezzi di plastica, che gli si sono conficcati anche nell’occhio destro, sembra facendogli perdere definitivamente la vista. L’indice della mano destra è saltato via.

I media cinesi hanno sostenuto che il 12enne ha subito un intervento chirurgico della durata di cinque ore e che si trova ancora ricoverato in ospedale.

Purtroppo il dito tranciato non è stato portato in ospedale e di conseguenza non è stato possibile attaccargli nuovamente il dito, come ha sostenuto Lan Tianbing, il capo dell’équipe medica che ha operato il 12enne cinese.

Comunque sembra che il bambino potrà recuperare il 98% della funzionalità della mano destra.

Sembra che il cellulare in questione sia un Hua Tang VT-V59, fabbricato in Cina.L’azienda che produce il telefono non ha rilasciato alcuna dichiarazione in materia.

R.M.