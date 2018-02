Hai un parente che ha avuto il cancro? Ecco cosa devi sapere

Quando si sente la parola cancro, un brivido percorre il nostro corpo. La conosciamo tutti direttamente e indirettamente questa terribile malattia.

L’American Cancer Society si è messa ad analizzare l’idea secondo la quale la maggior parte delle persone che ha un cancro ha dei pregressi in famiglia. Qualcuno che si è ammalato in precedenza. Beh, questa cosa non è affatto vera.

Il cancro non è ereditario. Solo una piccola percentuale compresa tra il 5% e l’8% è ereditaria. Molta confusione a riguardo, soprattutto quando si parla di malattia genetica. Genetica non vuol dire ereditaria: i geni possono infatti mutare in età adulta, oltre che essere ereditati in una determinata forma dai genitori.