“Canna-gate”, Francesco Monte squalificato? “Ha già lasciato l’Honduras”

Pugno duro della Mediaset per Francesco Monte. Il concorrente dell’Isola dei Famosi ha dovuto chiudere anzitempo la sua avventura nel reality show a causa del “canna-gate” scoppiato in seguito alle dichiarazioni fatte in diretta da Eva Henger.

Secondo il sito davidemaggio.it, Monte avrebbe già lasciato l’Honduras e sarebbe già in volo verso l’Italia. La motivazione è estremamente chiara: il tarantino è stato evidentemente ritenuto responsabile di aver introdotto della droga all’interno del programma, come evidenziato da Eva Henger durante la scorsa diretta. Dichiarazioni che avevano lasciato di stucco la conduttrice dell’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi.

La Mediaset aveva subito fatto sapere che avrebbe visionato i filmati per fare piena luce sull’accaduto ed eventualmente prendere provvedimenti. Nel frattempo, Francesco Monte si era rivolto a muso duro nei confronti della Henger, minacciando anche di portarla in tribunale. Secondo l’ex pornostar, Monte avrebbe fumato marijuana all’interno della villa che ha ospitato i concorrenti prima dello sbarco a Cayo Cochinos.

Pertanto, secondo queste indiscrezioni, nella diretta di stasera l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez non sarà presente, ma verrà mostrato solo il confessionale dove Monte annuncerà il suo congedo dal reality show. L’ex tronista di Uomini e Donne non sarà nemmeno in studio, forse a causa della presenza di Eva Henger: probabilmente la produzione ha voluto evitare che la diretta potesse degenerare in una furiosa lite tra i due.