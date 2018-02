Matrimonio da incubo: sposa lasciata sull’altare

Una serie di conseguenze. Un destino beffardo. Un incubo per una donna che aspetta quel giorno da una vita: esser lasciati sull’altare. IL dramma per la povera Nichola, madre di tre figli, è iniziato la mattina del fatidico giorno. Lei, 38 anni, madre di tre figli, di professione operatrice sanitaria, quel giorno gli accaduto di tutto: auto guasta, la damigella malata e i genitori sul piede di guerra. Così si è presentata troppo tardi e il promesso sposo, il suo Darren Ferne, ha detto no.

Ma per Nichola, proprio quel giorno che doveva essere perfetto, tutto fila storto fino all’epilogo finale: mesi dopo Darren le dà l’addio definitivo. “Probabilmente saremmo ancora insieme ora se il nostro matrimonio non fosse stato rovinato, – ha commentato Darren al Sun. – Quanto accaduto non è una cosa che puoi facilmente superare”.