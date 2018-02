Terribile incidente a Roma sulla via Ostiense all’incrocio con via Pavullo nel frignano nella zona di Casal Bernocchi. Un bus facente parte del gruppo Roma Tpl e una Ford si sono schiantati frontalmente. Nel grave impatto è deceduta sul colpo una donna di 32 anni, Chiara Marchetti. La polizia locale capitolina è subito intervenuta sul posto, ed ha chiuso la strada fra via di ponte ladrone e via di Malafede per facilitare la ricostruzione agli inquirenti.

La ragazza, stava andando ad Ostia a bordo di una Ford Fiesta, mentre il bus Tpl procedeva in direzione Roma. Poi l’impatto frontale.

(FOTO ARCHIVI0)