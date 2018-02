Spopola la Pem Pem Challenge di Elettra Lamborghini, è twerking mania

E’ già diventato un tormentone “Pem Pem”, primo singolo nonchè debutto discografico dell’ereditierà dalle forme da urlo Elettra Lamborghini. L’influencer di recente protagonista dei rotocalchi di gossip per aver rifiutato la partecipazione all’Isola dei Famosi 2018, ha puntato tutto sulla musica con l’obiettivo di scalare le classifiche. Alla Lamborghini non manca nulla, ricco e formosa ma anche intelligente e spumeggiante, il suo brano ha già conquistato schiere di fan ed il video diffuso in rete, una sorta di making of che dovrebbe anticipare il videoclip ufficiale, ha già conquistato decine di migliaia di visualizzazioni. Nel corso di recenti interviste la star di #riccanza e Mtv Super Shore ha rivelato che il significato di ‘Pem Pem’ è quello di fare ‘Fiki Fiki’ aggiungendo anche che si tratta di qualcosa che lei non fa da tempo. Ma a differenza di quanto si possa pensare, Elettra è alla ricerca di un uomo romantico, che le scriva una lettera e la faccia emozionare.

Nel frattempo la prima canzone della star poco più che ventenne sta spopolando sui social dove è nata una ‘Pem Pem mania’ a suon di Twerking. Il brano solista infatti ha scatenato i fan della Lamborghini, ragazze ma anche ragazzi, in una vera e propria Pem Pem challenge. Su Youotube, Instagram, Instagram stories, Twitter e Facebook sono comparsi decine di video di persone intente a twerkare seguendo il ritmo del brano della Lamborghini. E immancabilmente è stato creato anche un hashtag ad hoc, #pempemchallenge.

Daniele Orlandi