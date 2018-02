Camion investe coniugi sulla statale, il marito è morto sul colpo

Oggi pomeriggio, intorno alle 14:30, un tragico incidente stradale, all’altezza di(Varese) è costato la vita ad un uomo e potrebbe causare anche la morte della sua compagna. Secondo quanto riferito dalla cronaca locale, la coppia stava attraversando la strada quando un camion che giungeva a velocità sostenuta non ha fatto in tempo a frenare e li ha investiti. A chiamare i soccorsi è stato lo stesso autista del camion nel disperato tentativo di salvare loro la vita.

Quando le ambulanze del 118 sono giunte nel luogo del sinistro, però, per l’uomo (rimasto schiacciato sotto il veicolo) non c’era più nulla da fare e dopo una serie di tentativi di rianimazione andati a vuoto gli operatori si sono visti costretti a dichiararne il decesso. La donna, invece, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale dove lotta tutt’ora per la sua vita. Sul luogo del sinistro sono giunti anche i Carabinieri ed il personale dell’Anas. La zona dell’incidente è stata recintata per permettere alle forze dell’ordine di ricostruire la dinamica dell’accaduto (probabilmente la scarsa visibilità ha impedito all’autista di accorgersi dei due pedoni), nel frattempo il personale dell’Anas ha deviato il traffico sulle vie secondarie, creando la formazione di lunghe code.

FS