“Mi ha fatto bere l’acido muriatico e mi ha pestata”. La foto lascia senza parole

Un appello straziante, una richiesta di aiuto che non è passata inosservata. Anzi,, 40 anni, sul suo letto d’ospedale ha fatto rapidamente il giro del web: la donna è diventata un simbolo della lotta contro ogni tipo di violenza e femminicidio.

La 40enne si trova ricoverata dopo essere stata quasi uccisa di botte dal suo compagno, come testimoniano le vistose ferite sul volto di Martina. La donna ha voluto che la foto venisse pubblicata “perchè tutti vedano di cosa è capace un uomo”. Il responsabile si trova ora in stato d’arresto: le sue iniziali sono F.F. ed è un disoccupato di 44 anni.

Martina Murgile ha chiesto aiuto per poter lasciare Macomer, la città in provincia di Nuoro dove è avvenuto il terribile pestaggio.

“Aiutatemi a ricostruire la mia vita – dice la 40enne – voglio scappare da Macomer per tornare nella mia terra, ma sono invalida, non ho una casa, non ho parenti, non ho soldi”. Martina Murgile si è detta terrorizzata alla sola idea che il suo compagno possa riavvicinarsi a lei.

“Mi ha costretta a bere dell’acido muriatico minacciandomi e dicendomi che se non lo avessi bevuto me lo avrebbe buttato in faccia – ha raccontato la donna – Ho bevuto un piccolo sorso riuscendo a sputarlo subito ma mi sono rovinata la bocca. Poi mi sono addormentata, è stato lì che mi ha raggiunta e aggredita a calci e pugni”.