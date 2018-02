Miracolo al San Raffaele di Milano: ridata la vista ad una donna non vedente

Un incredibile risultato è stato ottenuto presso l’; è stata impiantata una protesi sottoretinica in una donna non vedente.

L’equipe di medici specializzati, capitanati dal professor Francesco Maria Bandello, ha condotto il delicato esperimento sulla donna che ora dovrà solo aspettare che l’accensione del microchip installato all’interno dell’occhio stimoli la retina, consentendole di vedere nuovamente.

La protesi è destinata alle persone che hanno perso l’uso della vista in età adulta ed è in grado di ripristinare la percezione della luce e delle sagome di alcuni oggetti e persone circostanti. Oltre ad essere stato il primo intervento del genere in assoluto in Italia, questo sistema di visione artificiale è il più evoluto al mondo poiché permette di restituire la vista senza l’ausilio di apparecchiature esterne (occhiali, telecamere ecc.).

L’intervento è stato interamente finanziato da ‘Banca Mediolanum‘; l’amministratore delegato, Massimo Doris, ha dichiarato: “Con orgoglio abbiamo finanziato interamente il primo impianto italiano di microchip sottoretinico, considerato il più evoluto sistema di visione artificiale al mondo. Un progetto pionieristico che apre una nuova strada nella chirurgia vitreoretinica e soprattutto accende una speranza nelle persone affette da malattie genetiche ereditarie.”

Mario Barba