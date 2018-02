Spagna, 11enne partorisce bimbo: il padre è suo fratello 14enne

La polizia sta indagando sul caso che riguardaSecondo le forze dell’ordine, infatti, avrebbe dato alla luce un bimbo concepitoLa giovane ragazza, immigrata boliviana, ha partorito il bambino in un ospedale di Murcia, nel sud est della Spagna, lo scorso venerdì.

Le indagini portate avanti dagli agenti hanno poi fatto emergere uno scenario a dir poco inquietante: il padre del piccolo sarebbe il fratello della giovanissima. Al momento del concepimento il papà aveva 13 anni, lei 10.

Il 14enne non dovrà affrontare procedimenti penali ai sensi della legge spagnola poiché il fatto risulta commesso in un’età inferiore a quella che comporta responsabilità penale. Verranno effettuati i test del DNA per confermare le affermazioni della famiglia su chi sia il padre del bambino.

Il capo dell’autorità regionale per la salute, Manuel Villegas, ha descritto il caso come “assolutamente eccezionale”. “Dobbiamo aspettare adesso – ha aggiunto – Un’indagine è ancora in corso e quando tutto verrà chiarito, vedremo cosa è successo e se possiamo essere utili in qualche modo”.

Dai rapporti locali è venuto fuori che non c’erano prove che portassero a pensare che i due fratelli non avessero avuto rapporti sessuali consenzienti. Sia la mamma che il bambino sono in buone condizioni di salute.