Violento scontro all’incrocio, un’auto si ribalta

Questa mattina, intorno alle 7:30, due auto sono entrate in contatto all’angolo tra. L’urto tra le due vetture è stato talmente violento che una delle auto, una F, si è ribaltata completamente, mentre l’altra ha proseguito la sua corsa finché non è andata ad urtare il margine della strada. Data la posizione delle due auto, la polizia ritiene che la Ford abbia girato l’angolo senza rispettare la precedenza e lal’abbia presa lateralmente facendola ribaltare.

Immediato l’invio dei soccorsi: sul luogo dell’incidente sono arrivate le ambulanze della croce rossa ed i Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno dovuto lavorare alacremente per ristabilire la posizione corretta della Ford ed estrarre il guidatore dal suo interno. Al termine delle operazioni dei pompieri, entrambi i guidatori, un uomo di 54 anni ed una donna di 30, sono stati portati in ospedale. Non è chiaro quali siano le ferite riportate in seguito all’urto, ma pare che nessuno dei due sia in pericolo di vita.