Trova sulla spiaggia un animale senza occhi. E’ mistero in Australia

Sherry Simmons, 47 anni, è rimasta senza parole quando ha visto una sorta di animale non identificato sulla spiaggia. La donna stava passeggiando con Tank, il suo bulldog, quando si è accorta di qualcosa di strano.

All’inizio ha pensato fosse un grande pezzo di legno pietrificato, ma quando si è avvicinato, ha capito che non era niente del genere.

“Quando mi sono avvicinata – racconta Sherry – ho capito che era una specie di creatura. L’ho ‘toccato’ con un bastoncino e mi è sembrato morbido al tatto. Aveva una piccola pinna, ma la cosa strana è che non c’erano occhi da nessuna parte. Sembrava davvero pesante”.

“Ero un pò spaventata perché non riuscivo a capire cosa fosse”.

La creatura, che è stata scoperta a Mulambin Beach, nel Queensland, in Australia, si è rivelata un mistero anche per le autorità.

L’opinione comune è che Sherry abbia avvistato un dugongo, noto anche come mucca di mare o un lamantino, ma gli scienziati del dipartimento ambientale del Queensland non sono d’accordo.

Per loro, infatti, l’animale misterioso potrebbe potenzialmente essere il fegato di uno squalo, ma dato che non sono stati in grado di recuperare la carcassa non è possibile stabilirlo con certezza.

“Dalla foto sembra essere un mammifero marino – ha detto un portavoce – Ma a causa della decomposizione e delle informazioni limitate disponibili, è difficile determinare quale specie”.