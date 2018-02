Abbandona il figlio neonato in aeroporto: accanto al piccolo una lettera con un appello choc

Unain un bagno di uno scalo aeroportuale di Tucscon, Arizona. Il bambino è stato trovato avvolto in diversi panni nel bagno delle donne, ed accanto un biglietto, scritto a mano, che riporta un appello disperato della giovane madre.

Sul biglietto c’era scritto: “Aiutatemi, per favore. Mia madre non aveva idea di essere incinta. È incapace e inadatta a prendersi cura di me. Per favore, portatemi dalle autorità in modo che possano trovarmi una buona casa. Voglio solo ciò che è meglio per lui, e il meglio non sono io. Per favore. Mi dispiace”.

Nel bagno dove il piccolo è stato trovato c’erano anche una canottiera, un paio di mutande e di pantaloni neri, sporchi di sangue.

Il bambino è stato portato subito in ospedale, e fortunatamente sta bene, è in buone condizioni.

Sono 20 giorni che la donna viene cercata, e le immagini sono state diffuse appunto per permetterne l’identificazione. In Arizona i genitori possono lasciare i bambini in luoghi sicuri e ne è garantito l’anonimato, ma devono rispondere a delle domande sullo stato di salute del bambino e sul background familiare. Invece la donna ha lasciato il bambino in un luogo non sicuro, e questo fatto ha rilevanza penale.

R.M.