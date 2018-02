Lapo Elkann: “Canne, alcol, cocaina e prostitute perché sono stato violentato”

Il rampollo della famiglia Agnelli,, ha voluto confessarsi e rivelare alcuni retroscena della sua vita privata, compreso il suo rapporto con le droghe.

“Le sostanze possono abbagliarti ma sono il peggiore amico che puoi avere, perché ti allontanano da tutto. Con loro ho combattuto battaglie terribili, e ho ottenuto la più grande vittoria della mia vita“, ha dichiarato durante un’intervista al ‘Corriere della Sera‘, dicendo che adesso, dopo una lunga battaglia, è pulito:

“Io sono luce e oscurità, quest’ultima mi ha portato alla cocaina. Pensavo fosse glam. Invece è da sfigati. Poi ce l’ho fatta. Si può. Bisogna volerlo. Non mi amavo e non amavo chi ero. Ora, a 40 anni, mi accetto. Avrei voluto succedesse prima ma è andata così.”

Nel lungo percorso che lo ha portato alla disintossicazione è stato fondamentale l’aiuto dei suoi fratelli e dei suoi nipoti e adesso si dice pronto per diventare padre: “Io non ho mai amato la mia infanzia. E mi sono detto che così non sarei stato degno di essere padre. Dovevo sentirmi pulito. Ora aspetto la donna giusta.”

Un’infanzia, la sua, nella quale è stato pure abusato.

“L’umiliazione di essere abusato ti porta a nasconderlo e ti senti colpevole perché è successo. È una violenza incommensurabile che ti trascina nel meccanismo di autodistruzione: canne, alcol, cocaina, prostitute per non sentire il dolore dentro. Anestetizzarlo a tutti i costi, questo solo contava. Nessuna gioia o divertimento. Solo squallore e tristezza. Ne parlavo con il mio migliore amico, Thomas, che si è ucciso: aveva avuto un problema come il mio e non lo ha mai affrontato. Io, nella disperazione, ho voluto combattere, senza mollare. E sono uscito alla luce.”

Mario Barba