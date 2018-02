Luca Traini, in carcere da eroe: applausi per il terrorista di Macerata

E’ stato accolto come un vero e proprio eroe nazionale., lungo il corridoio del penitenziario che lo portava alla sua cella, è stato applaudito dai detenuti italiani, una parte almeno.

Quello che sta accadendo in Italia dopo questo feroce atto di violenza sembra aver scoperchiato il vaso di Pandora dove venivano racchiuse tutte le paure e i sentimenti più segreti di alcuni italiani. Adesso non ci si nasconde più e, come il legale di Traini stesso conferma, diversi gruppi di estrema destra hanno dichiarato di essere pronti a pagare le spese legali per il processo a Luca Traini.

Da oltre 10 anni militante nei gruppi della destra più estrema, Traini ha raccontato la sua vita da emarginato con una storia difficile alle spalle. Un percorso che lo ha portato verso quello che è stato il punto di non ritorno.

Riguardo al carcere, il suo legale fa sapere come si sente Luca: “Siccome si sente orgogliosamente un emarginato tra gli emarginati dice che il carcere non gli sta stretto. Anzi, lo sente come se fosse casa sua.”

Mario Barba