Madre chiede alla figlia come vada la guida sulla neve. Lei risponde con una foto

Guidare con le strade innevate rappresenta sempre un rischio che non va sottovalutato, specialmente se hai preso da poco la patente di guida. Lo sa bene la giovanissima Amy Emslie, una ragazza inglese che si è messa alla guida su una strada che era stata precedentemente ricoperta da neve e ghiaccio.

Amy Emslie è stata vittima di un incidente che ha avuto luogo lo scorso 25 gennaio e non troppo lontano dalla sua casa, che si trova in Aberdeenshire (un distretto della Scozia). La giovane vive con il padre e ha preso la sua vettura in assenza della madre che si trovava, proprio in quel momento, in vacanza all’estero. Proprio alla madre che le ha chiesto come fosse andata la guida sulla neve, la ragazza ha risposto postando l’immagine dell’auto incidentata.

Per fortuna, Amy è stata così fortunata da poterci scherzare su e da trarre un post umoristico da condividere con amici e followers. Il suo incidente si è concluso senza grosse conseguenze, lasciandole addosso soltanto qualche livido. La ragazza è finita fuori strada alla prima curva dopo aver toccato il ghiaccio nero che si era formato sull’asfalto. La giovane, di appena 17 anni, stava andando in auto a scuola.

Lei stessa ha dichiarato che la madre era assente in quel momento e che, perciò, all’inizio non le aveva detto nulla per non farla preoccupare e darle modo di interrompere la sua vacanza. Amy ha anche dichiarato di non essersi resa bene conto delle condizioni della strada quel giorno ma che l’impatto della sua vettura è stato attutito. Il post, visibile su Twitter, ha ottenuto per 9mila retweet e visto da almeno 65mila utenti.

Maria Mento