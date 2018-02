Lutto nel mondo dell’imprenditoria. È deceduto il Geometra Mauro Ponzo, titolare dell’azienda metalmeccanica Boema. Il centauro, ex assessore si Montelupo Albese, è morto nella giornata di sabato n uno schianto in moto tra i boschi di Gottasecca, Saliceto e la Liguria, in Alta Langa.

Verso le 4.30 del pomeriggio, Ponzo, padre di tre figli, stava percorrendo una strada in uno zona impervia nell’area delle frazioni Mù e Baraccone quando, per cause sconosciute ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un albero, morendo sul colpo. I suoi amici e compagni di tanti giri in moto hanno lanciato l’Sos. Sul posto sono arrivati i soccorsi con l’elicottero ma per lui non c’è stato nulla da fare. Ponzo era una persona bravissima, sempre disponibile e amato da tutti i suoi dipendenti.