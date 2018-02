Rapina choc a Roma: due 14enni si arrampicano fino al quinto piano e picchiano anziana, poi fuggono 

Si sono introdotti fino al quinto piano, scalando uno stabile, sono entrati nell’appartamento ed hanno picchiato una donna sui sessant’anni.Il fatto choc è avvenuto in un palazzo a, poco distante da Villa Ada.del palazzo e si sono introdotti nell’appartamento, dove hanno trovato la proprietaria che è stata picchiata. Il fatto è avvenuto attorno alle 18.30 e nessuno, neppure gli altri condomini, si è accorto di nulla.

I due minorenni sono diventati una sorta di acrobati e sono riusciti a salire ben in alto sul palazzo in via di ristrutturazione, probabilmente approfittando anche delle impalcature. Una cinquantina di metri di scalata nel vuoto per arrivare fino all’appartamento dove vive la donna.

La quale, terrorizzata, racconta alle forze dell’ordine: “Ero sola in casa quando ho sentito un rumore provenire dalla finestra del salotto. Ho tirato su la saracinesca: ho creduto di morire. Due giovani mi hanno aggredito. Mi hanno picchiata e scaraventata sul divano. Ero convinta che stando al quinto piano ero meno a rischio furti invece si sono arrampicati fino a casa mia”.

La donna è stata anche minacciata di morte dai due che sono fuggiti con denaro e con gioielli. Quando la donna ha chiamato la polizia i due si erano già dileguati, probabilmente fuggendo ancora per le impalcature.

R.M.