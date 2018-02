“Scomparsi” due deputati grillini: è scandalo per il Movimento 5 Stelle?

È giallo sulla “scomparsa” di due deputati grillini che figurano anche tra le fila dei candidati alle prossime elezioni del 4 marzo 2018. Andrea Cecconi e Carlo Martelli sono i protagonisti della vicenda e Cecconi, in particolar modo, ha fatto perdere le sue tracce. Questo è successo dopo che i due sono stati annoverati nella lista dei non in regola con le restituzioni sulle rendicontazioni del Movimento 5 Stelle.

Tutto è da ricondurre ad un post pubblicato sul Blog ufficiale dei 5 stelle e nel quale si legge che in seguito ad alcune segnalazioni relative a quanto già sopra detto, i due uomini di Beppe Grillo hanno provveduto ad effettuare il versamento in questione al Fondo del Microcredito e sono stati poi segnalati ai Probiviri. Da quel momento, cosa stia succedendo all’interno del Movimento 5 Stelle non è dato sapere.

Non è chiaro se ci siano o meno continui vertici per discutere della questione e su come uscirne, e soprattutto se prediligere una soluzione più dura o una fuoriuscita concordata dei due dal gruppo, ma il Movimento ha smentito ogni possibile voce di esistenza di un problema di scontrini. Non ci sarebbe stato, cioè, un ritardo nei versamenti ma soltanto dei problemi a livello di discordanza della documentazione.

Andrea Cecconi ha oscurato il suo profilo ufficiale su Facebook, eliminato i rapporti con i sostenitori del partito e non è più rintracciabile per telefono. Fabrizio Pezzaglia, il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale che sostiene la candidatura di Cecconi, ha così risposto dopo essere stato interrogato in merito: «Cecconi? Sono due-tre giorni che lo cerco anch’io. Il telefono è staccato. Spero sempre mi risponda. Non so niente e non so cosa dire…».

Sembra, però, che Cecconi possa non fare più campagna elettorale ed essere fuori all’indomani delle elezioni. Forse lo stesso destino toccherà anche a Carlo Martelli, ma è ancora tutto da stabilire.

Maria Mento