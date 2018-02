11enne pugnalata in casa: è in fin di vita. Preso il colpevole

Una bambina di 11 anni si trova tra la vita e la morte dopo essere stata pugnalata ripetutamente in una casa a Wolverhampton nelle prime ore di questa mattina. La ragazza è stata trovata con gravi ferite dopo che un vicino ha riferito di aver sentito strani rumori poco prima dell’una di notte presso Kent Road, una strada di Wolverhampton. La giovanissima ha subito una grave lesione alla testa: un uomo di 51 anni, che è legato alla vittima, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Una donna di 80 anni risulta anche ferita (sospetta spalla lussata) e si trova ricoverata in ospedale. La polizia ha detto che l’uomo che è stato arrestato è stato curato per un taglio alla mano.

La polizia delle West Midlands ha detto che non ci sono altri sospetti in merito alla vicenda. La proprietà è stata isolata per consentire agli esperti forensi di condurre tutti gli esami del caso. Il sovrintendente Harvi Khatkar, della polizia di Wolverhampton, ha dichiarato: “Questo è un episodio estremamente doloroso e stiamo lavorando per stabilire esattamente cosa è successo. Comprendiamo appieno l’impatto che questo avrà sulla comunità – ha aggiunto – Ma crediamo che questo sia un incidente isolato. Il Servizio di Ambulanze del West Midlands ha confermato di aver ricevuto una chiamata proveniente da Kent Road poco prima dell’1 del mattino.