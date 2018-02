Mika e Oreo assumono a tempo indeterminato per fare gli ‘Assaggiatori di Cioccolata’

Un lavoro dolcissimo. E’ quello che ha offerto quest’oggi la Mondelez International, multinazionale del dolce (che produce, tra gli altri brand, Ore e Milka) che dai propri profili sui social network ha lanciato un annuncio che farà gola a tutti i golosi del mondo.

Ve lo riportiamo di seguito (come tradotto da Repubblica.it):

“Stiamo cercando appassionati di cioccolato per testare nuove invenzioni di Cadbury Dairy Milk, Oreo, Milka e Green & Black’s USA presso il nostro Global Science Center a Reading, #UK. Tutto ciò che serve è la passione per il cioccolato e le papille gustative per il rilevamento. I candidati dovranno superare una serie di “sfide cioccolatose”, compresa la possibilità di rilevare differenze quasi impercettibili tra 2 pezzi di cioccolato: un’abilità vitale per ogni assaggiatore! Interessato?”.

Per il fortunato – i fortunati, in realtà, giacché l’annuncio è declinato al plurale – contratto a tempo indeterminato con orario part-time (15 ore e mezzo a settimana) per circa 9 sterline all’ora. Facendo un calcolo approssimativo, si tratta di circa 620 euro al mese: una cifra che non cambia la vita, ma per assaggiare a tempo indeterminato cioccolato è pur sempre una buona offerta.

Requisiti necessari (oltre a quelli standard legati alla necessità di comunicare con un gruppo di lavoro): la passione per i dolci, un senso del gusto sviluppato, obiettività nel dare un’opinione e un’ottima conoscenza della lingua inglese per articolare al meglio le proprie opinioni (attraverso un vocabolario specifico che si potrà apprendere durante un’apposita formazione).