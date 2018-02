Paese in shock: il sindaco muore mentre fa jogging

Sconcerto e sgomento in Sardegna alla notizia dell’improvvisa morte di, 59 anni, sindaco del comune di Decimoputzu (Cagliari) dal 2006 al 2011. Nella giornata di ieri Sabiucciu si era recato a fare jogging come sua consuetudine, ma mentre correva ha accusatoe dopo pochi secondi è crollato a terra. Il dramma è accaduto in via Villaspeciosa, nel piccolo comune del cagliaritano.

Immediati i soccorsi sul posto per cercare di salvare la vita dell’ex sindaco. In via Villaspeciosa sono giunte due ambulanze, allertate dagli stessi passanti che si sono accorti del malore di Sabiucciu. Ma ogni tentativo è risultato vano: il cuore del 59enne ha smesso di battere.

In paese lo chiamavano tutti Gianni, data la sua amicizia e cordialità: gli abitanti di Decimoputzu sono letteralmente sotto shock. Al momento, Sabiucciu era capogruppo di minoranza nel consiglio comunale del paesino in provincia di Cagliari. Molti i concittadini dell’ex sindaco che si sono fermati per vedere, seppur a distanza, i soccorsi, nella speranza, purtroppo rimasta tale, di vedere “Gianni” rialzarsi. Come racconta chi lo conosceva a diverse testate locali, l’ex sindaco era solito dedicarsi al jogging dato che questa era una delle sue più grandi passioni. L’altra era ovviamente la politica, a cui ha dedicato gran parte della sua esistenza.