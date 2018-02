Si è aperta con una canzone la quarta serata del Festival di Sanremo.

E’ stato sicuramente un inizio davvero imbarazzante: presentata una versione rock di Heidi, con Michelle Hunziker, Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino.

In tre presentatori avevano in mano la chitarra. Hanno cantato per fare un “omaggio” alla svizzera Michelle, ma non è andata benissimo. Finita la musica è calato il silenzio dell’Ariston. Forse potevano presentare qualcosa di meglio..