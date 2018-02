Serie A, è appena finito il match del Franchi tra Fiorentina e Juventus

La Juve vince e non si ferma più. Solo un gol subito nelle ultime 16 partite. Sono numeri da grande squadra. Nel primo anticipo della 24a giornata di Serie A, gli uomini di Allegri passano 2-0 al Franchi contro la Fiorentina e si portano per il momento in testa alla classifica davanti al Napoli. Meglio Chiesa e compagni nel primo tempo. A sbloccare il match ci pensa Bernardeschi su punizione nel secondo tempo (11′). Poi Higuain nel finale la chiude. Domani il Napoli dovrà rispondere contro la Lazio.

LE PAGELLE

Fiorentina (4-3-3): Sportiello 5, Milenkovic 6,5, Pezzella 6, Astori 6, Biraghi 5,5; Benassi 5,5 (34′ st Eysseric sv), Badelj 5,5, Veretout 6,5; Chiesa 6, Simeone 6, Gil Dias 6,5 (22′ st Thereau 5,5). A disp.: Dragowski, Cerofolini, Maxi Olivera, Vitor Hugo, Bruno Gaspar, Dabo, Cristoforo, Saponara, Falcinelli, Lo Faso. All.: Pioli 6

Juventus (4-3-3): Buffon 6,5, Lichtsteiner 5 (16′ st Barzagli 6), Benatia 6,5, Chiellini 6,5, Alex Sandro 5,5, Khedira 5, Pjanic 6, Marchisio 6 (21′ st Douglas Costa 6); Bernardeschi 6,5 (33′ st Bentancur sv), Higuain 6, Mandzukic 5. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Asamoah, Sturaro. All.: Allegri 6

Arbitro: Guida

Marcatori: 11′ st Bernardeschi (J), 41′ st Higuain (J)

Ammoniti: Lichtsteiner (J), Gil Dias (F), Alex Sandro (J), Veretout (F), Thereau (F), Biraghi (F), Benatia (J)

Note: Al 21′ il Var toglie un rigore alla Fiorentina per un fuorigioco di Benassi