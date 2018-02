Minacce alla politica alla stazione Termini: “Qui prendi tutti calci” – VIDEO

Brutta avventura per, che ha rischiato grosso alla stazione Termini. La leader di Fratelli d’Italia era intenta a fare, quando è stata avvicinata da un uomo che l’ha subito minacciata, intimandole di andare via “se non voleva essere presa a calci”. Cacciato via anche il suo accompagnatore.

In precedenza, la Meloni era andata su tutte le furie per un’altra questione, e aveva affidato al proprio profilo Facebook tutta la sua rabbia e indignazione per quanto accaduto a Pontedera, in provincia di Pisa. Nella città toscana doveva infatti tenersi un comizio della leader di Fratelli d’Italia, ma l’amministrazione comunale ha deciso di non concedere l’occupazione di suolo pubblico al partito di destra erede della storica Alleanza Nazionale.

In un video, la Meloni ha espresso forti critiche e ha parlato di “prove tecniche di regime”.

“Non ci hanno dato l’occupazione di suolo pubblico – spiega la leader FdI – perché siamo un partito che va contro il divieto di ricostituzione del partito fascista e quindi noi non possiamo fare campagna elettorale. Alla fine abbiamo capito dove arrivavano le leggi Fiano e le altre norme – prosegue la Meloni – servivano a impedirci di fare campagna elettorale. Noi abbiamo insegnato la democrazia al Partito democratico, perché noi i governi contro il parere dei cittadini non li abbiamo mai fatti”.