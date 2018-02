Parla a ‘Pomeriggio 5’ la professoressa a luci rosse, sospesa per sei mesi dall’insegnamento

Sospesa dall’insegnamento per “un seno nudo”. E’ quanto accaduto ad un’insegnante, già soprannominata ‘la sexy prof di Pordenone’, che si è vista togliere la cattedra per sei mesi a causa di un video, ripreso alla fiera dell’eros di Berlino nel 2006, che la vede protagonista in atteggiamenti decisamente provocanti e con il ‘lato A’ in bella vista.

Ma Anna Ciriani non ci sta e, dopo essere finita al centro dello scandalo e aver perso temporaneamente il lavoro, ha deciso di ‘sfogarsi’ a Pomeriggio Cinque in un faccia a faccia con Barbara D’Urso nel corso del quale ha spiegato: “Per un seno nudo mi hanno sospeso sei mesi mentre le insegnanti che picchiano e sputano i bambini vengono sospese per sette mesi, questa è una vergogna”. La ‘pena’ che le è stata inflitta dalla dirigenza scolastica sarebbe dunque, a suo dire ingiusta.

La Ciriani ha infatti aggiunto: “Se nella mia vita privata voglio andare alla fiera dell’eros piuttosto che andare a vedere un film di Malena posso farlo, l’importante è che in classe ci si comporti bene”. Infine la sexy professoressa ha parlato del club per scambisti da lei frequentati e, rivolgendosi alla D’Urso, le ha fatto una proposta indecente: “Ma tu sei mai stata Barbara? Devi venire, faresti furore là dentro. Le milf sono gettonate”. Parole alle quali la presentatrice di Pomeriggio Cinque ha replicato dicendo: “Sai perché non vengo? Perché non ho nessuno da scambiare”.

Daniele orlandi