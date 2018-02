Salvini chiedeva voti in moschea? la foto fa il giro del web

Cosa ci fa Matteo Salvini in una moschea? Viene da chiederselo osservando un’immagine di qualche anno fa ma chiara nel mostrare l’attuale leader leghista intento a parlare alla platea della moschea milanese di via Padova 144. Lo stesso Salvini che nelle ultime ore, nel corso di una visita al mercato Treponti, nel quartiere genovese di Sampierdarena, ha ribadito: “fino a che l’Islam non farà chiarezza e non ribadirà che gli esseri umani sono tutti uguali di fronte a Dio e di fronte alla legge, io non concedo neanche mezza moschea”, sottolineando inoltre che, una volta al governo, “controlleremo tutto quello che già c’è, chiuderemo quello che è illegale”. Ma non è tutto perchè solo 24 ore prima, nel corso di una visita al cantiere del centro culturale islamico in costruzione a Umbertide, aveva sottolineato come la religione musulmana sia “incompatibile con i nostri valori, i nostri diritti, le nostre libertà”.

Ma in contrapposizione alle parole del leader del Carroccio che hanno suscitato non poche polemiche sia nel mondo politico che in quello religioso, il web ha ‘rispolverato’ un’istantanea che mostra Salvini in un contesto decisamente inaspettato. Lo scatto era già stato diffuso nel 2016 dall’attivista musulmano e coordinatore del ‘Coordinamento delle Associazioni islamiche di Milano’ dal 2011 al 206, Davide Piccardo. L’obiettivo era quello di mostrare come Salvini, da sempre fermo oppositore delle moschee ed in aperto contrasto con le comunità islamiche in Italia, si trovasse all’interno della moschea meneghina di via Padova insieme a Gueddouda Boubakeur che in Algeria è parlamentare di un partito di ispirazione islamica ed è esponente di diverse associazioni nel mirino della Lega. Ma anche del dirigente di Islamic Relief e Abdullah Tchina imam di via Padova, della Moschea Mariam e fondatore del Coordinamento Abdelwahab Ciccarello.

Secondo quanto raccontato da Piccardo nel post in accompagnamento alla foto il giovane Salvini “era in campagna elettorale e chiedeva voti”. Microfono alla mano, Matteo Salvini in veste di consigliere uscente si rivolgeva alla platea in occasione del rinnovo del Consiglio Coomunale di Milano.

Daniele Orlandi