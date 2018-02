Amici, Maria De Filippi infuriata con due allievi del programma. Ecco il motivo

Adalcuni allievi sono riusciti nell’ardua impresa di fare arrabbiare la sempre equilibrata padrona di casa. La nota conduttrice, che da sempre si pone nei programmi televisivi che conduce come, ha avuto da ridire per un problema di civiltà ed educazione che ha riguardatodel famoso e longevo

Orion Pico e Bryan Ramirez sono i ballerini di cui stiamo parlando. I due hanno accusato la produzione del programma televisivo di aver messo in disordine gli spogliatoi dei ragazzi. La questione è stata discussa nell’ambito della puntata mandata in onda il 10 febbraio. Secondo i ragazzi, la cosa sarebbe stata fatta volutamente per presentare una fotografia del disordine in questione ed accusare gli allievi di esserne responsabili.

“Siamo proprio alla follia” è stato uno dei commenti, piccati, fatti da Maria De Filippi. Dopo aver trasmesso un video dei due che hanno lanciato la grave accusa, sono entrate in studio le sarte e le donne di pulizie che hanno raccontato la loro versione dei fatti: il disordine ci sarebbe sempre, nello spogliatoio maschile, e riguarderebbe soprattutto bottiglie e bicchieri vuoti lasciati in giro, oltre a capi d’abbigliamento non opportunamente risposti nei luoghi giusti.

All’atteggiamento di Orion Pico, che ha continuato a sostenere la sua tesi, è arrivata la risposta chiara e perentoria di Maria De Filippi: “Ora ditemi quali persone della produzione prendono le vostre mutande e le buttano per terra. Siamo proprio alla follia. Orion il tuo sospensorio era su un comodino del residence, con quelli dell’albergo che si sono lamentati. Forse un problema di pulizia e civiltà ce l’hai tu non noi. E Bryan la penso nello stesso identico modo”.

I due sono stati puniti per quanto fatto. Alessandra Celentano, insegnante di danza classica, ha proposto un provvedimento disciplinare sul quale tutti si sono trovati d’accordo, e Bryan Ramirez ed Orion Pico non si sono esibiti durante la puntata in questione. Per Rudy Zerbi, insegnante di canto, doveva essere comminata una pena più severa.

Maria Mento