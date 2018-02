L’auto si cappotta mente sta tornando a casa: muore Veronica, 19 anni. Ferito un ragazzo

Tragica notte di sangue, l’ennesima, sulle strade italiane. Questa volta a perdere la vita una ragazza di soli 19 anni,, paese in provincia di Udine.La ragazza è morta a causa delle, che ha avuto quando la sua auto si è capottata. Lo, sulla strada che porta a Buttrio da Orsaria di Premariacco.

La giovane stava viaggiando su una Honda Civic assieme ad un giovane 21enne di Buttrio, G.M. Ad un certo punto l’auto sulla quale i due ragazzi viaggiavano è uscita di strada. Sembra che nessun altro sia convolto nell’incidente, l’auto è uscita di strada da sola, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli.

I ragazzi stavano tornando a casa, quando ecco che l’auto ha sbandato, il conducente ha perso il controllo. La vettura si è cappottata più volte nei secondi successivi e la ragazza ha perso la vita sul corpo. Ferito, ma non in maniera grave (non è in pericolo di vita) il giovane che guidava l’auto.

Sul luogo dell’incidente il personale medico inviato dalla centrale Sores di Palmanova e i vigili del fuoco.

R.M.