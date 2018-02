“Sono diventato vegano da quando ho avuto problemi di salute”: un noto attore racconta il cambio d’abitudini a ‘Domenica Live’

Ospite di Domenica Live con i figli Michele Enrico e Marco Valerio, l’attore capitolino Enrico Montesano ha raccontato un dettaglio della propria vita che potrebbe essere d’ispirazione per chiunque soffra dei suoi stessi problemi (nello specifico, problemi di digestio e acidità): interpellato al riguardo da Barbara D’Urso, Montesano ha raccontato il proprio cambio di abitudini alimentari.

“Sono diventato vegano da quando ho avuto problemi di salute. Avevo problemi di digestione, una grande acidità, invece di prendere medicine, ho iniziato a eliminare tutto quello che mi faceva male. E poi la carne non mi è mai piaciuta molto, amavo le polpette. Eliminando carne e latticini, mangio molta più frutta e i legumi, ho riscoperto cose che hanno fatto grande l’impero romano. I legionari romani mangiavano ceci, cavolo e via dicendo. Io mi sento come un legionario romano”, ha raccontato Montensano – che ha quindi aggiunto, difendendo le proprie scelte: “Mica sono un assassino! Io non sono fanatico, se mia moglie fa un uovo per i figli, ne mangio un pezzetto anche io, dice non è un animale, però sono uova… un vero vegano non la mangia”.