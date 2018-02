Rassegna Stampa 11.2. “Viva le foibe, come sono belle”. Cori choc durante il corteo antifascista a Macerata

“Viva le foibe”. Cori choc durante il corteo antifascista a Macerata

Ieri a Macerata si è tenuta la manifestazione antirazzista con circa 15mila persone. Non sono mancate, nel corso della manifestazione, gruppi di persone che hanno approfittato della massa per cominciare cori beceri che inneggiano alla pulizia etnica ed al massacro nazionalista, come quello avvenuto ai nostri connazionali italiani italiani da parte di Tito.

“quanto è bello far le foibe da Trieste in giù” cantavano sprezzanti alcuni dei manifestanti.

“Cori scandalosi, calpestano morti innocenti e tradiscono gli ideali della Resistenza” ha affermato la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani.

