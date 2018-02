Terribile scoperta: mamma e figlia trovate morte in casa

Una famiglia che forse stava vivendo un momento no. Una famiglia spezzata nella tranquilla Brianza. Amalia e sua figlia Marinella sono state ritrovate morte nella loro casa. I cadaveri delle due donne di 75 e 55 anni, sono stati trovati in forte stato di decomposizione nella casa che condividevano con l’unico fermato di questa vicenda, Paolo Villa, di 75 anni, zio e fratello delle due vittime.

Al momento, l’unico indiziato, si trova al nosocomio di Vimercate, piantonato dalle forze dell’ordine.

L’uomo, è s stato ricoverato in seguito a un malore per l’eccessiva assunzione di alcol. Il suo svenimento, in unlocale vicino a casa ha permesso di trovare i cadaveri della sorella e della nipote, uccise almeno una settimana fa. Villa non è stato formalmente sentito, né ha parlato con i carabinieri.

Ancora sconosciuto il movente. Toccherà agli inquirenti far luce su questa ennesima tragedia italiana.