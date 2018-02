Dopo 19 giorni arriva l’epilogo della scomparsa della 49enne aretina Susy Paci

E’ tutto bene ciò che finisce bene: Susy Paci, 49enne di Subbiano (Arezzo), sposata e madre di due figli di 19 e 17 anni, è stata ritrovata a Napoli, dopo essere scomparsa 19 giorni fa.

La donna si è presentata autonomamente uesto pomeriggio negli uffici del commissariato di polizia Vicaria-Mercato, non lontano dalla stazione centrale del capoluogo campano (doveì dove era stata vista per l’ultima volta) e adesso sta venendo ascoltata dagli inquirenti in procura: secondo quanto riportato dal tg de ‘La7’ attraverso l’anchorman Entana Mentana, la donna avrebbe giustificato la propria scomparsa dicendo di essersi stancata della vita coniugale e di aver deciso così (in maniera sia pur burrascosa) di prendersi una pausa riflessione.